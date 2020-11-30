На Буковині кількість захворівших на COVID-19 майже зрівнялась з одужавшими

Так, загалом на Буковині зафіксовано 33 942 випадків хвороби. За останню добу 195 людей одужало, 15 429 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 650 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 658 зразків.

Нагадаємо, в Україні станом на 30 листопада зафіксовано 732 тис. випадків COVID-19, приріст за добу — 9 946. За минулу добу в країні 114 летальних випадків, одужала — 5 771 особа. За весь час пандемії в Україні одужали понад 345 тис. людей, летальних випадків — 12 327.

Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

Водночас прессекретар Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що можливість локдауну зберігається, проте поки точної дати нема. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заперечив запровадження локдауну із 23 грудня, а глава парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що в уряді ще немає фінальної моделі локдауну.