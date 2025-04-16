На Буковине будут судить правоохранителя, который вывозил уклонистов за 20 000 евро

В Черновицкой области будут судить сотрудника правоохранительных органов, который перевозил уклонистов за 20 000 евро. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

В ноябре 2024 года правоохранитель вывозил военнообязанных мужчин в Румынию. Он использовал служебную информацию о маршрутах и времени передвижения пограничников, а также находил "клиентов" через Интернет.

Подозреваемый доставлял уклонистов к границе и лично проводил их пешим маршрутом в Румынию. В январе 2025 года его задержали сотрудники Государственного бюро расследований и Государственной пограничной службы Украины.

Во время обыска у фигуранта изъяли наличные в сумме 20 тыс. евро. В багажнике авто был найден уклонист. Правоохранителя отстранили от должности и предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкции статей предусматривают до 9 лет лишения свободы.

Напомним

Работники ГБР вместе с Национальной полицией задержали в Ивано-Франковской области работника лесничества и жителя приграничья. Их подозревают в содействии незаконной переправке уклонистов за границу.