На Буковині судитимуть правоохоронця, який вивозив ухилянтів за 20 000 євро

У Чернівецькій області судитимуть працівника правоохоронних органів, який перевозив ухилянтів за 20 000 євро. Про це повідомила пресслужба ДБР, передає УНН.

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У листопаді 2024 року правоохоронець вивозив військовозобов'язаних чоловіків до Румунії. Він використовував службову інформацію про маршрути та час пересування прикордонників, а також знаходив "клієнтів" через Інтернет.

Підозрюваний доставляв ухилянтів до кордону і особисто проводив їх пішим маршрутом до Румунії. У січні 2025 року його затримали працівники Державного бюро розслідувань і Державної прикордонної служби України.

Під час обшуку в фігуранта вилучили готівку в сумі 20 тис. євро. У багажнику авто був знайдений ухилянт.

Правоохоронця відсторонили від посади і висунули звинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкції статей передбачає до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Працівники ДБР разом з Національною поліцією затримали у Івано-Франківській області працівника лісництва і мешканця прикордоння. Їх підозрюють у сприянні незаконному переправленні ухилянтів за кордон.