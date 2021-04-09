На Броварской окружной перевернулся грузовик с жидким кислородом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На автодороге Броварская окружная перевернулся грузовик, который транспортировала жидкий кислород. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.
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"Информируем вас о том, что на автодороге Броварская окружная, перед поворотом на Борисполь, произошло дорожно-транспортное происшествие. Произошло опрокидывание DAF CF, который транспортировал жидкий кислород", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что патрульные полицейские занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи. Объезд осуществляется через город Бровары.
Дополнение
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