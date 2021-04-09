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На Броварской окружной перевернулся грузовик с жидким кислородом

На Броварской окружной перевернулся грузовик с жидким кислородом

Киев  •  УНН

 • 23118 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На автодороге Броварская окружная перевернулся грузовик, который транспортировала жидкий кислород. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

Цитата:

"Информируем вас о том, что на автодороге Броварская окружная, перед поворотом на Борисполь, произошло дорожно-транспортное происшествие. Произошло опрокидывание DAF CF, который транспортировал жидкий кислород", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что патрульные полицейские занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи. Объезд осуществляется через город Бровары.

Дополнение

В Николаевской области в результате лобового столкновения грузовика и легковушки погибли три человека.

В Луцке произошла авария с участием маршрутки и грузовика. В результате к медикам обратилось 6 пассажиров и водитель маршрутного такси.

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