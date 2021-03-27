Лобове зіткнення вантажівки та легковика на Миколаївщині: загинуло троє осіб

Деталі

27 березня об 11:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху Р 55 “Одесса - Новий буг” поблизу с. Прибужани.

Цитата

"... пригода сталась за участю вантажного автомобіля Renault Magnum та легкового OPEL Vectra. Внаслідок лобового зіткнення загинуло троє людей з легковика. Рятувальники деблокують тіла людей з поневіченого автомобіля, після завершення роботи слідчо-оперативної групи поліції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У результаті лобового зіткнення автівок біля Мелітополя загинули 2 людини.