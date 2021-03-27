Лобове зіткнення вантажівки та легковика на Миколаївщині: загинуло троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Миколаївській області у результаті лобового зіткнення вантажівки та легковика, загинули троє осіб. Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Миколаївській області, ДТП сталась на дорозі “Одесса - Новий буг”, передає УНН.
Деталі
27 березня об 11:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху Р 55 “Одесса - Новий буг” поблизу с. Прибужани.
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"... пригода сталась за участю вантажного автомобіля Renault Magnum та легкового OPEL Vectra. Внаслідок лобового зіткнення загинуло троє людей з легковика. Рятувальники деблокують тіла людей з поневіченого автомобіля, після завершення роботи слідчо-оперативної групи поліції", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У результаті лобового зіткнення автівок біля Мелітополя загинули 2 людини.