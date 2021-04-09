На Броварській окружній перекинулася вантажівка з рідким киснем

Цитата:

"Інформуємо вас про те, що на автодорозі Броварська окружна, перед поворотом на Бориспіль, трапилася дорожньо-транспортна подія. Сталося перекидання DAF CF, який транспортував рідкий кисень", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що патрульні поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі. Об’їзд здійснюється через місто Бровари.

Доповнення

У Миколаївській області у результаті лобового зіткнення вантажівки та легковика загинули троє осіб.



У Луцьку сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки. В результаті до медиків звернулося 6 пасажирів та водій маршрутного таксі.



