На Броварській окружній перекинулася вантажівка з рідким киснем
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На автодорозі Броварська окружна перекинулася вантажівка, яка транспортувала рідкий кисень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.
Цитата:
"Інформуємо вас про те, що на автодорозі Броварська окружна, перед поворотом на Бориспіль, трапилася дорожньо-транспортна подія. Сталося перекидання DAF CF, який транспортував рідкий кисень", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що патрульні поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі. Об’їзд здійснюється через місто Бровари.
Доповнення
У Миколаївській області у результаті лобового зіткнення вантажівки та легковика загинули троє осіб.
У Луцьку сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки. В результаті до медиків звернулося 6 пасажирів та водій маршрутного таксі.