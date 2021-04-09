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На Броварській окружній перекинулася вантажівка з рідким киснем

Київ • УНН

 • 23124 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. На автодорозі Броварська окружна перекинулася вантажівка, яка транспортувала рідкий кисень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.

Цитата:

"Інформуємо вас про те, що на автодорозі Броварська окружна, перед поворотом на Бориспіль, трапилася дорожньо-транспортна подія. Сталося перекидання DAF CF, який транспортував рідкий кисень", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що патрульні поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі. Об’їзд здійснюється через місто Бровари.

Доповнення

У Миколаївській області у результаті лобового зіткнення вантажівки та легковика загинули троє осіб.

У Луцьку сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки. В результаті до медиків звернулося 6 пасажирів та водій маршрутного таксі.

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