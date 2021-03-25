На Волині через зіткнення маршрутки та вантажівки постраждало семеро людей

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Луцьку сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки. В результаті до медиків звернулося 6 пасажирів та водій маршрутного таксі. Про це УНН повідомляє з посланням на пресслужбу поліції Волинської області.

Цитата

“Автопригода трапилася сьогодні о 12:30 по вулиці Ківерцівській у Луцьку. Зіткнулися маршрутне таксі Богдан та вантажівка ЗІЛ з причіпом. На теперішній час за допомогою до медиків звернулося 6 пасажирів та водій маршрутного таксі”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

“Вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Шевченківському районі Дніпра в суботу ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали 5 осіб, троє з яких — діти.

У столиці п’яний водій маршрутного автобуса потрапив у ДТП.

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