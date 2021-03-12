У Києві п’яний водій маршрутки потрапив у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У столиці п’яний водій маршрутного автобуса потрапив у ДТП. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
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“Учора патрульних викликали на вулицю Івана Виговського, де сталася ДТП з маршрутним транспортним засобом. Учасники автопригоди встигли скасовувати виклик та зазначили, що викликали поліцію поспіхом та не мають претензій одне до одного. Однак патрульні виявили у водія автобуса Богдан ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти освідування, результат — 0,56 проміле", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у такому стані він здійснював перевезення пасажирів.
“Патрульні повідомили про подію колег з відділу безпеки дорожнього руху, а ті з’ясували, що згідно з наявними документами, кермувальник уранці пройшов огляд лікаря. Тож патрульні відділу приїхали на базу перевізника та склали на лікарку матеріали за ч. 1 ст. 129 (Допуск до керування водіїв, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП”, — зазначається в повідомленні.
Так, на водія склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Додамо
Під Києвом, у Києво-Святошинському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса та легкового автомобіля — двоє людей постраждали.