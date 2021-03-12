В Киеве пьяный водитель маршрутки попал в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В столице пьяный водитель маршрутного автобуса попал в ДТП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Цитата:
"Вчера патрульных вызвали на улицу Ивана Выговского, где произошло ДТП с маршрутным транспортным средством. Участники ДТП успели отменить вызов и отметили, что вызвали полицию поспешно и не имеют претензий друг к другу. Однако патрульные обнаружили у водителя автобуса Богдан признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование, результат - 0,56 промилле", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в таком состоянии он осуществлял перевозку пассажиров.
"Патрульные сообщили о происшествии коллегам из отдела безопасности дорожного движения, а те выяснили, что согласно имеющимся документам, водитель утром прошел осмотр врача. Поэтому патрульные отдела приехали на базу перевозчика и составили на врача материалы по ч. 1 ст. 129 (Допуск к управлению водителей, находящихся в состоянии опьянения) КоАП", - отмечается в сообщении.
Так, на водителя составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.
Добавим
Под Киевом, в Киево-Святошинском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля - два человека пострадали.