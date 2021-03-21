У Дніпрі в ДТП постраждали п'ять осіб, зокрема троє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Шевченківському районі Дніпра в суботу ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали 5 осіб, троє з яких — діти, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, пише УНН.
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“20 березня о 22:03 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на перехресті вулиць Яснополянська та Аеропортівська Шевченківського району міста Дніпра... По прибутті рятувальників на місце події встановлено, що сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів „Hyundai Getz“ та „Daewoo Lanos“”, — повідомляють у ДСНС.
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Там зазначають, що внаслідок події постраждали 5 осіб, троє з яких — діти.
“Двох жінок госпіталізували в Дніпровську міську клінічну лікарню № 16. Хлопчика і двох дівчаток — в Дніпровську обласну дитячу клінічну лікарню”, — додали рятувальники.
У ДСНС повідомили, що для того, щоб запобігти загорянню, пожежники відключили батареї пошкоджених автомобілів і змили залишки розлитих паливно-мастильних речовин з проїжджої частини.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
Додамо
На Харківщині 13 березня зіткнулися три автівки. В результаті аварії постраждали чотири людини, двоє з яких — діти.