На Харківщині зіткнулися три автівки: постраждали діти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На Харківщині 13 березня зіткнулися три автівки. В результаті аварії постраждали чотири людини, двоє з яких – діти, пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції області.
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Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів “Volkswagen Jetta”, “ВАЗ-110”, “МАН” та “Ford” сталася на ділянці дороги М-03 км 479+800.
Як зазначають у поліції, 50-річний водій вантажівки “МАН” не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого допустив зіткнення з автомобілем “ВАЗ-110”. У подальшому вантажний автомобіль в’їхав у легковики “Volkswagen Jetta” та “Ford”.
В результаті ДТП із травмами різного ступеня тяжкості до лікарні були доставлені 64-річна пасажирка автомобіля “ВАЗ-110”, 33-річна водійка “Volkswagen Jetta” з двома малолітніми дітьми.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділу поліції № 2 Харківського районного управління № 3. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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