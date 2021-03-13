На Рівненщині сталася ДТП за участю підлітків: один загинув, троє в реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На Рівненщині трапилася ДТП за участі неповнолітніх. Водій автомобіля загинув, троє пасажирів перебувають у реанімації. Про це повідомляє поліція Рівненської області, пише УНН.
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Повідомлення про автопригоду між селами Антонівка та Нетреба Вараського району до поліції надійшло 12 березня о 21:30.
"Слідчо-оперативна група встановила, що 16-річний водій автомобіля "Audi А6", житель села Великі Цепцевичі, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де врізався у дерево.
Унаслідок ДТП неповнолітній кермувальник загинув на місці. У потерпілих 14-річної дівчини та 16-річного хлопця діагностували політравму, а у 15-річної – відкриту черепно-мозкову травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця руки. Усі троє – жителі Малих та Великих Цепцевичів, учні місцевих шкіл, перебувають у реанімації", – йдеться у повідомленні.
Як повідомили у поліції, транспортний засіб належить родичеві загиблого неповнолітнього. Попередньо відомо, що підлітки вирішили покататися.
У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини ДТП.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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