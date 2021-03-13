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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 28960 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 44362 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193030 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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В Ровенской области произошла ДТП с участием подростков: один погиб, трое в реанимации

В Ровенской области произошла ДТП с участием подростков: один погиб, трое в реанимации

Киев  •  УНН

 • 28593 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Ровенской области произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Водитель автомобиля погиб, трое пассажиров находятся в реанимации. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.

Детали

Сообщение об автопроисшествии между селами Антоновка и Нетреба Варашского района в полицию поступило 12 марта в 21:30.

"Следственно-оперативная группа установила, что 16-летний водитель автомобиля "Audi А6", житель села Большие Цепцевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте. В пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое - жители Малых и Больших Цепцевичей, ученики местных школ, находятся в реанимации", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Предварительно известно, что подростки решили покататься.

В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства ДТП.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Добавим

На автодороге Киев-Знаменка в Киевской области из-за столкновения двух автомобилей погиб водитель автомобиля "ВАЗ". Его 14-летний пассажир скончался в карете скорой медицинской помощи.

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