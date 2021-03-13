В Ровенской области произошла ДТП с участием подростков: один погиб, трое в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Ровенской области произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Водитель автомобиля погиб, трое пассажиров находятся в реанимации. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.
Детали
Сообщение об автопроисшествии между селами Антоновка и Нетреба Варашского района в полицию поступило 12 марта в 21:30.
"Следственно-оперативная группа установила, что 16-летний водитель автомобиля "Audi А6", житель села Большие Цепцевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте. В пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое - жители Малых и Больших Цепцевичей, ученики местных школ, находятся в реанимации", - говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Предварительно известно, что подростки решили покататься.
В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства ДТП.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Добавим
На автодороге Киев-Знаменка в Киевской области из-за столкновения двух автомобилей погиб водитель автомобиля "ВАЗ". Его 14-летний пассажир скончался в карете скорой медицинской помощи.