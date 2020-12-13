ДТП на Київщині: неповнолітній хлопець помер в "швидкій"

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. На автодорозі Київ-Знам’янка на Київщині через зіткнення двох автомобілів загинув водій автомобіля “ВАЗ”. Його 14-річний пасажир помер у кареті швидкої медичної допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

“Попередньо встановлено, що водій автівки Renault не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем „ВАЗ“. Внаслідок зіткнення 46-річний водій авто „ВАЗ“ загинув на місці події, а його 14-річний пасажир — у кареті швидкої медичної допомоги”, — йдеться в повідомленні.

Також, травми отримав й 47-річний водій легковика “Renault”, його с численними тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

“За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, усі автівки вилучено та доставлено на майданчик тимчасового тримання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області внаслідок ДТП за участі двох легкових автомобілів загинув водій, а за життя пасажира-підлітка боряться лікарі.

Українські Національні Новини

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