ДТП на Київщині: неповнолітній хлопець помер в "швидкій"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На автодорозі Київ-Знам’янка на Київщині через зіткнення двох автомобілів загинув водій автомобіля “ВАЗ”. Його 14-річний пасажир помер у кареті швидкої медичної допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
“Попередньо встановлено, що водій автівки Renault не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем „ВАЗ“. Внаслідок зіткнення 46-річний водій авто „ВАЗ“ загинув на місці події, а його 14-річний пасажир — у кареті швидкої медичної допомоги”, — йдеться в повідомленні.
Також, травми отримав й 47-річний водій легковика “Renault”, його с численними тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.
“За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, усі автівки вилучено та доставлено на майданчик тимчасового тримання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області внаслідок ДТП за участі двох легкових автомобілів загинув водій, а за життя пасажира-підлітка боряться лікарі.