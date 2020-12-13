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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 65526 просмотра

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ДТП в Киевской области: несовершеннолетний парень умер в "скорой"

ДТП в Киевской области: несовершеннолетний парень умер в "скорой"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. На автодороге Киев-Знаменка в Киевской области из-за столкновения двух автомобилей погиб водитель автомобиля “ВАЗ”. Его 14-летний пассажир скончался в карете скорой медицинской помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

“Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем „ВАЗ“. В результате столкновения 46-летний водитель авто „ВАЗ“ погиб на месте происшествия, а его 14-летний пассажир — в карете скорой медицинской помощи”, — говорится в сообщении.

Также, травмы получил и 47-летний водитель легковушки “Renault”, его с многочисленными телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

“По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, все машины изъяты и доставлены на площадку временного содержания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погиб водитель, а за жизнь пассажира-подростка борются врачи.

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