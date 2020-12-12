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У Київській області в ДТП загинув водій, важко травмований підліток

У Київській області в ДТП загинув водій, важко травмований підліток

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Київській області внаслідок ДТП за участі двох легкових автомобілів загинув водій, а за життя пасажира-підлітка боряться лікарі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в регіоні, передає УНН.

“12 грудня о 11:48 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що відбулась на автошляху „Київ — Знамянка“”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сталася ДТП за участі двох легкових автомобілів “Lada” та “Reno”.

“Рятувальники провели деблокацію. На місці виявлено загиблого водія автомобіля „Lada“ та пасажира-підлітка в тяжкому стані, наразі за його життя боряться лікарі. Водій „Reno“ має травми, але знаходився у свідомості”, — повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, на тлі ожеледиці в Україні за добу сталося майже 1,5 тис. ДТП, третина — у Києві.

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