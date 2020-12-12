В Киевской области в ДТП погиб водитель, тяжело травмирован подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киевской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погиб водитель, а за жизнь пассажира-подростка борются врачи. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе, передает УНН.
“12 декабря в 11:48 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге „Киев — Знаменка“”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей “Lada” и “Reno”.
“Спасатели провели деблокацию. На месте обнаружен погибший водитель автомобиля „Lada“ и пассажир-подросток в тяжелом состоянии, сейчас за его жизнь борются врачи. Водитель „Reno“ имеет травмы, но находился в сознании”, — сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, на фоне гололеда в Украине за сутки произошло почти 1,5 тыс. ДТП, треть — в Киеве.