Забули "перевзутися": на тлі ожеледиці в Україні майже 1,5 тис. ДТП, третина - у Києві

"Як завжди, зима приходить неочікувано — не всі водії були готові до зміни погодних умов, більше того...знайшлися й ті, хто виїхав учора на літній гумі. Коротка статистика ДТП: за минулу добу на території України зареєстровано 1435 повідомлень про ДТП. З яких 84 — повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод 8 осіб загинули та 99 травмовані", - зазначив Білошицький.

Також він повідомив, що у Києві "на лінію 102 надійшло 503 повідомлення про ДТП". "З яких 7 — повідомлень щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод загинули 2 особи та 6 травмовані", - додав правоохоронець.

"Разом з тим, спостерігається зменшення "порушень швидкості", які зафіксовані в автоматичному режимі. Учора камери зафіксували всього 3075, і це рекордно низький показник", - зауважив він.

Нагадаємо, за період негоди, який супроводжувався ожеледицею, у Київській області сталося понад 70 дорожньо-транспортних пригод.

Як повідомляв УНН, на ранок п'ятниці, 11 грудня, через активний циклон, який пройшов Україною, негода спостерігалася в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях, на дорогах тут була ожеледиця. При цьому проїзд основними дорогами по Україні було забезпечено, запевнили в Укравтодорі.