Забыли "переобуться": на фоне гололедицы в Украине почти 1,5 тыс. ДТП, треть - в Киеве

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На фоне осложнения погодных условий, гололедицы на дорогах, в Украине за минувшие сутки произошло 1435 дорожно-транспортных происшествий, около трети из них - в Киеве. В результате аварий 8 человек погибли и 99 травмированы, из них в столице - 2 погибших и 6 травмированных. При этом некоторые водители до сих пор не "переобули" свои автомобили в "зимнюю" резину. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в Facebook, передает УНН.