Забыли "переобуться": на фоне гололедицы в Украине почти 1,5 тыс. ДТП, треть - в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На фоне осложнения погодных условий, гололедицы на дорогах, в Украине за минувшие сутки произошло 1435 дорожно-транспортных происшествий, около трети из них - в Киеве. В результате аварий 8 человек погибли и 99 травмированы, из них в столице - 2 погибших и 6 травмированных. При этом некоторые водители до сих пор не "переобули" свои автомобили в "зимнюю" резину. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в Facebook, передает УНН.
"Как всегда, зима приходит неожиданно - не все водители были готовы к изменению погодных условий, более того... нашлись и те, кто уехал вчера на летней резине. Краткая статистика ДТП: за минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 1435 сообщений о ДТП. Из которых 84 - сообщения о ДТП с погибшими или травмированными. В результате аварий 8 человек погибли и 99 травмированы", - отметил Билошицкий.
Также он сообщил, что в Киеве "на линию 102 поступило 503 сообщения о ДТП". "Из которых 7 - сообщений о ДТП с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли 2 человека и 6 травмированы", - добавил правоохранитель.
"Вместе с тем, наблюдается уменьшение "нарушений скорости", которые зафиксированы в автоматическом режиме. Вчера камеры зафиксировали всего 3075, и это рекордно низкий показатель", - отметил он.
Напомним, за период непогоды, которая сопровождается гололедицей, в Киевской области произошло более 70 дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщал УНН, на утро пятницы, 11 декабря, из-за активного циклона, который прошел Украиной, непогода наблюдалась в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской областях, на дорогах здесь была гололедица. При этом проезд по основным дорогам по Украине был обеспечен, заверили в Укравтодоре.