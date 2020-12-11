Ожеледиця у столичному регіоні: з початку негоди вже понад 70 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. За період негоди, який супроводжувався ожеледицею, у Київській області сталося понад 70 дорожньо-транспортних пригод. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції області.
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“За період негоди на автодорогах Київщини трапилось 72 дорожньо-транспортні пригоди різної складності, із них — 3 із травмованими”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві утворилися затори на тлі негоди. У зв’язку з погодними умовами, наземний громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка руху.
Також на тлі погіршення погодних умов у столиці напередодні сталось понад 120 дорожньо-транспортних подій.
За прогнозом Українського гідрометцентру, вранці та вдень 11 грудня в Києві утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).