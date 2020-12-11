Ожеледиця спровокувала затримки у русі громадського транспорту у столиці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Києві, у зв’язку з погодними умовами, наземний громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка руху. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.

“Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення — курсування з відхиленням від графіка руху — у зв’язку з складними погодними умовами”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, з 10 грудня метеорологи прогнозували зміну метеоумов у Києві. До кінця тижня — волога погода. Під час опадів температура коливатиметься від −2°C до +1°С. Напередодні у Києві через ожеледицю побільшало ДТП.

Так, на тлі погіршення погодних умов у столиці напередодні сталось понад 120 дорожньо-транспортних подій.

За даними КМДА, дорожники Києва завчасно до початку опадів розпочали превентивну обробку протиожеледними засобами. Робота була посилена під час опадів. Уночі обробка вулично-дорожньої мережі не зупинялась.

Як зазначили в КК "Київавтодор", вночі метеоумови були складними. Опади тривали до 6:00 ранку за температури близько -1°С. Тож доводилось обробляти одні й ті ж ділянки вулично-дорожньої мережі кілька разів. Мокрий сніг із магістральних вулиць прибирали за допомогою колон спецтехніки.

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Наразі очищено й оброблено протиожеледними засобами всі вулиці, які перебувають на балансі корпорації. Триває постійна обробка тротуарів, сходів у підземні і надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту, вказали у КМДА.

Загалом із початку негоди дорожники використали 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піщано-соляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.

За прогнозом Українського гідрометцентру, вранці та вдень 11 грудня в Києві утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

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