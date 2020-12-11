Гололедица спровоцировала задержки в движении общественного транспорта в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве, в связи с погодными условиями, наземный общественный транспорт курсирует с отклонением от графика движения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.
"С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения - в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении.
Добавим, с 10 декабря метеорологи прогнозировали изменение метеоусловий в Киеве. К концу недели - влажная погода. Во время осадков температура будет колебаться от -2°C до +1° С. Накануне в Киеве из-за гололедицы увеличилось число ДТП.
Так, на фоне ухудшения погодных условий в столице накануне произошло более 120 дорожно-транспортных происшествий.
По данным КГГА, дорожники Киева заблаговременно до начала осадков начали превентивную обработку противогололедными средствами. Работа была усилена во время осадков. Ночью обработка улично-дорожной сети не останавливалась.
Как отметили в КК "Киевавтодор", ночью метеоусловия были сложными. Осадки продолжались до 6:00 утра при температуре около -1°С. Поэтому приходилось обрабатывать одни и те же участки улично-дорожной сети несколько раз. Мокрый снег с магистральных улиц убирали с помощью колонн спецтехники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Утро пятницы: в Киеве образовались пробки на фоне непогоды
На данный момент очищено и обработано противогололедными средствами все улицы, состоящие на балансе компании. Идет постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта, указали в КГГА.
Всего с начала непогоды дорожники использовали 2143,7 тонны соли, 99,6 тонны песчано-соляной смеси, 258,3 тонны жидких хлоридов.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, утром и днем 11 декабря в Киеве сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).