Ожеледиця у Києві: за добу сталось більше 100 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На тлі погіршення погодних умов у столиці за добу сталось понад 120 дорожньо-транспортних подій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр патрульної поліції Києва.
“За денну зміну патрульні Києва оформили 127 ДТП”, — повідомили у патрульній поліції.
Нагадаємо, у Києві протягом 10 грудня спостерігається погіршення погодних умов.
Зокрема, у двох областях України через негоду обмежили рух вантажівок та автобусів.