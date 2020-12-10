У столиці очікується погіршення погоди: дорожники вже підготувалися
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Києві у четвер, 10 грудня, очікується погіршення погодних умов, столичні дорожники вже підготувалися до цього. Про це УНН повідомили у пресслужбі КМДА.
“Сьогодні, 10 грудня, упродовж дня синоптики прогнозують погіршення погодних умов: дощ із переходом у мокрий сніг. КК “Київавтодор” готовий до обробки доріг і тротуарів посипальними матеріалами, щоб не допустити ожеледиці", - йдеться у повідомленні.
Так, з 10 грудня метеорологи прогнозують зміну метеоумов. До кінця тижня — волога погода. Під час опадів температура коливатиметься від −2°C до +1°С.
За інформацією підприємства, дорожники мають 544 одиниці спеціальної техніки. Працюють у цілодобовому режимі.
У разі погіршення погодних умов існує чіткий алгоритм робіт: першочергово обробляють мости та шляхопроводи, магістральні вулиці загальноміського і районного значення, вулиці, якими курсує громадський транспорт, а також ділянки тротуарів.
Нагадаємо, за даними Укравтодору, на ранок четверга, 10 грудня, спостерігався сніг з дощем на Буковині, місцями ожеледь та ожеледиця в Івано-Франківській, дощ в Одеській областях. Утім, проїзд основними дорогами по Україні забезпечено.