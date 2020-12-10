Водіїв попередили про сніг з дощем та ожеледицю на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На ранок четверга, 10 грудня, спостерігався сніг з дощем на Буковині, місцями ожеледь та ожеледиця в Івано-Франківській, дощ в Одеській областях. Утім, проїзд основними дорогами по Україні забезпечено. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укравтодору.
"Станом на 6 годину 10 грудня сніг з дощем у Чернівецькій, місцями ожеледь в Івано-Франківській, дощ в Одеській областях, на решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення переважно сухе, в Івано-Франківській області місцями ожеледиця", - повідомили дорожники.
Також вказано, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття на перевалах місцями мокре.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - додали в агентстві.
Зазначається, що для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 124 одиниці техніки та 437 робітників.
За повідомленням Укргідрометцентру, 10 грудня вночі у західних та Одеській областях, вдень на Правобережжі мокрий сніг та дощ, ожеледь. На решті території без опадів.
Температура повітря вночі -2...-7°С, вдень близько 0°, на заході та півдні +1...+6°.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі у західних та південних областях, вдень на більшій території країни пориви 15-20 м/с.
Нагадаємо, у Києві зранку помітне ускладнення руху через затори.