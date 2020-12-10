Водителей предупредили о снеге с дождем и гололедице на дорогах

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. На утро четверга, 10 декабря, наблюдался снег с дождем на Буковине, местами гололед и гололедица в Ивано-Франковской, дождь в Одесской областях. Впрочем, проезд по основным дорогам по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.

"По состоянию на 6 часов 10 декабря снег с дождем в Черновицкой, местами гололед в Ивано-Франковской, дождь в Одесской областях, на остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно сухое, в Ивано-Франковской области местами гололедица", - сообщили дорожники.

Также указано, что на перевалочных участках дорог без осадков. Состояние покрытия на перевалах местами мокрое.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - добавили в агентстве.

Отмечается, что для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 124 единицы техники и 437 рабочих.

По сообщению Укргидрометцентра, 10 декабря ночью в западных и Одесской областях, днем на Правобережье мокрый снег и дождь, гололед. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью -2...-7°С, днем около 0°, на западе и юге +1...+6°.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в западных и южных областях, днем на большей территории страны порывы 15-20 м/с.

Напомним, в Киеве утром заметно осложнение движения из-за пробок.

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