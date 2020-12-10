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У Києві зранку помітне ускладнення руху через затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Зранку, станом на 8:15, у столиці рух транспорту ускладнено на мостах у напрямку правого берега, а також у центрі міста. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Стояли у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, на вулицях Дмитрівській, Січових Стрільців, Петропавлівській, Васильківській та бульварі Академіка Вернадського.

Окрім того, було ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, проспектом Валерія Лобановського, проспектами Академіка Палладіна.

На лівому березі Києва високий рівень заторів був помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Визволителів, Броварському проспекті та Дарницькому шосе.

Рух на мостах - Дарницькому, Патона - було ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро, Південному мосту і Північному мосту було помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.

Нагадаємо, станом на 10 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,04 грн/дол.

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