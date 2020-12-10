В Киеве утром заметно осложнение движения из-за пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Утром, по состоянию на 8:15, в столице движение транспорта затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стояли в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Романа Шухевича, на улицах Дмитровской, Сечевых Стрельцов, Петропавловской, Васильковской и бульваре Академика Вернадского.
Кроме того, было затруднено движение Воздухофлотским проспектом, проспектом Валерия Лобановского, проспектами Академика Палладина.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок был заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Освободителей, Броварском проспекте и Дарницком шоссе.
Движение на мостах - Дарницком, Патона - было затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро, Южном мосту и Северном мосту было заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.
Напомним, на 10 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,04 грн/долл.