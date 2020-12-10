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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72639 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95788 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115295 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150406 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198708 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194865 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282172 просмотра

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В Киеве утром заметно осложнение движения из-за пробок

В Киеве утром заметно осложнение движения из-за пробок

Киев  •  УНН

 • 16602 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Утром, по состоянию на 8:15, в столице движение транспорта затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стояли в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Романа Шухевича, на улицах Дмитровской, Сечевых Стрельцов, Петропавловской, Васильковской и бульваре Академика Вернадского.

Кроме того, было затруднено движение Воздухофлотским проспектом, проспектом Валерия Лобановского, проспектами Академика Палладина.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок был заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Освободителей, Броварском проспекте и Дарницком шоссе.

Движение на мостах - Дарницком, Патона - было затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро, Южном мосту и Северном мосту было заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.

Напомним, на 10 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,04 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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