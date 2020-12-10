Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,04 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.040600 грн за долар;

33.955800 грн за євро;

0.380780 грн за російський рубль;

37.779100 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 9 грудня курс зазначених валют впав, окрім фунта, курс якого — зріс.