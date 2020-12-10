Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,04 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Станом на 10 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,04 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.040600 грн за долар;
33.955800 грн за євро;
0.380780 грн за російський рубль;
37.779100 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 9 грудня курс зазначених валют впав, окрім фунта, курс якого — зріс.