Официальный курс гривны установлен на уровне 28,04 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. По состоянию на 10 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,04 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.040600 грн за доллар;
33.955800 грн за евро;
0.380780 грн за российский рубль;
37.779100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 декабря курс указанных валют упал, кроме фунта, курс которого - вырос.