В столице ожидается ухудшение погоды: дорожники уже подготовились
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Киеве в четверг, 10 декабря, ожидается ухудшение погодных условий, столичные дорожники уже подготовились к этому. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"Сегодня, 10 декабря, в течение дня синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий: дождь с переходом в мокрый снег. КК "Киевавтодор" готов к обработке дорог и тротуаров посыпочными материалами, чтобы не допустить гололедицы", - говорится в сообщении.
Так, с 10 декабря метеорологи прогнозируют изменение метеоусловий. К концу недели - влажная погода. Во время осадков температура будет колебаться от -2°C до +1°С.
По информации предприятия, дорожники имеют 544 единицы специальной техники. Работают в круглосуточном режиме.
В случае ухудшения погодных условий существует четкий алгоритм работ: в первую очередь обрабатывают мосты и путепроводы, магистральные улицы общегородского и районного значения, улицы, по которым курсирует общественный транспорт, а также участки тротуаров.
Напомним, по данным Укравтодора, на утро четверга, 10 декабря, наблюдался снег с дождем на Буковине, местами гололед и гололедица в Ивано-Франковской, дождь в Одесской областях. Впрочем, проезд по основным дорогам по Украине обеспечен.