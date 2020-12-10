Гололед в Киеве: за сутки произошло более 100 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На фоне ухудшения погодных условий в столице за сутки произошло более 120 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр патрульной полиции Киева.
“За дневную смену патрульные Киева оформили 127 ДТП”, — сообщили в патрульной полиции.
Напомним, в Киеве в течение 10 декабря наблюдается ухудшение погодных условий.
В частности, в двух областях Украины из-за непогоды ограничено движение грузовиков и автобусов.