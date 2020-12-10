У двох областях через негоду обмежили рух вантажівок та автобусів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Тимчасове обмеження руху транспорту ввели у зв'язку з несприятливими погодними умовами у Київській та Житомирській області. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"За інформацією Укравтодору, 10 грудня з 16:00 у зв’язку з несприятливими погодними умовами у вигляді випадання дощу при мінусовій температурі (до 2-3 градусів морозу), Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття, у Київській та Житомирській області", - сказано у повідомленні.

Також вводилося обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів у Рівненській області. Наразі воно вже знято.

Нагадаємо, на ранок четверга, 10 грудня, спостерігався сніг з дощем на Буковині, місцями ожеледь та ожеледиця в Івано-Франківській, дощ в Одеській областях. Утім, проїзд основними дорогами по Україні було забезпечено.

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