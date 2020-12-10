В двух областях из-за непогоды ограничено движение грузовиков и автобусов

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72337 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95463 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115217 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150333 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198650 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Временное ограничение движения транспорта ввели в связи с неблагоприятными погодными условиями в Киевской и Житомирской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По информации Укравтодора, 10 декабря с 16:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения дождя при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза), Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования пробок, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия, в Киевской и Житомирской области", - говорится в сообщении.

Также вводилось ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов в Ровенской области. На данный момент оно уже снято.

Напомним, на утро четверга, 10 декабря, наблюдался снег с дождем на Буковине, местами гололед и гололедица в Ивано-Франковской, дождь в Одесской областях. Впрочем, проезд по основным дорогам по Украине был обеспечен.

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