В двух областях из-за непогоды ограничено движение грузовиков и автобусов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Временное ограничение движения транспорта ввели в связи с неблагоприятными погодными условиями в Киевской и Житомирской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По информации Укравтодора, 10 декабря с 16:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения дождя при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза), Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования пробок, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия, в Киевской и Житомирской области", - говорится в сообщении.
Также вводилось ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов в Ровенской области. На данный момент оно уже снято.
Напомним, на утро четверга, 10 декабря, наблюдался снег с дождем на Буковине, местами гололед и гололедица в Ивано-Франковской, дождь в Одесской областях. Впрочем, проезд по основным дорогам по Украине был обеспечен.