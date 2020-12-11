Гололедица в столичном регионе: с начала непогоды уже более 70 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. За период непогоды, который сопровождался гололедицей, в Киевской области произошло более 70 дорожно-транспортных происшествий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.
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"За период непогоды на автодорогах Киевской области произошло 72 дорожно-транспортных происшествия различной сложности, из них - 3 с травмированными", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве образовались пробки на фоне непогоды. В связи с погодными условиями, наземный общественный транспорт курсирует с отклонением от графика движения.
Также на фоне ухудшения погодных условий в столице накануне произошло более 120 дорожно-транспортных происшествий.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, утром и днем 11 декабря в Киеве сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).