У Києві водіїв закликають переходити на зимові шини

“Час переходити на зимові шини! Застерігаємо від небезпеки. З погіршенням погодних умов автомобілі на літніх шинах перетворюються на некерований вид транспорту”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що літня і зимова гума відрізняються не тільки протектором (візерунком і глибиною малюнка), але і якістю гумового сплаву.

“При перших легких заморозках літня гума дубіє та втрачає пластичність, погіршуються зчіпні властивості з дорожнім покриттям”, - резюмували в поліції.

Нагадаємо, що сьогодні у столиці автомобіль із знаками служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли.