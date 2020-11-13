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У Києві водіїв закликають переходити на зимові шини

У Києві водіїв закликають переходити на зимові шини

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Водіям радять переходити на зимовий комплект шин. Відповідну заяву зробила патрульна поліція Києва, передає УНН.

“Час переходити на зимові шини! Застерігаємо від небезпеки. З погіршенням погодних умов автомобілі на літніх шинах перетворюються на некерований вид транспорту”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що літня і зимова гума відрізняються не тільки протектором (візерунком і глибиною малюнка), але і якістю гумового сплаву.

“При перших легких заморозках літня гума дубіє та втрачає пластичність, погіршуються зчіпні властивості з дорожнім покриттям”, - резюмували в поліції.

Нагадаємо, що сьогодні у столиці автомобіль із знаками служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли.

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