В Киеве водителей призывают переходить на зимние шины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Водителям советуют переходить на зимний комплект шин. Соответствующее заявление сделала патрульная полиция Киева, передает УНН.
"Пора переходить на зимние шины! Предостерегаем от опасности. С ухудшением погодных условий автомобили на летних шинах превращаются в неуправляемый вид транспорта", - говорится в сообщении.
Сообщается, что летняя и зимняя резина отличаются не только протектором (узором и глубиной рисунка), но и качеством резинового сплава.
"При первых легких заморозках летняя резина дубеет и теряет пластичность, ухудшаются сцепные свойства с дорожным покрытием", - резюмировали в полиции.
Напомним, что сегодня в столице автомобиль со знаками службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались.