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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 22277 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 48328 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112524 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90509 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98146 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102699 просмотра

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В Киеве водителей призывают переходить на зимние шины

В Киеве водителей призывают переходить на зимние шины

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Водителям советуют переходить на зимний комплект шин. Соответствующее заявление сделала патрульная полиция Киева, передает УНН.

"Пора переходить на зимние шины! Предостерегаем от опасности. С ухудшением погодных условий автомобили на летних шинах превращаются в неуправляемый вид транспорта", - говорится в сообщении.

Сообщается, что летняя и зимняя резина отличаются не только протектором (узором и глубиной рисунка), но и качеством резинового сплава.

"При первых легких заморозках летняя резина дубеет и теряет пластичность, ухудшаются сцепные свойства с дорожным покрытием", - резюмировали в полиции.

Напомним, что сегодня в столице автомобиль со знаками службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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