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У Києві таксі Uber влетіло у зупинку, двоє людей загинуло

У Києві таксі Uber влетіло у зупинку, двоє людей загинуло

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У столиці автомобіль із знаками служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

"Сьогодні близько 8:00 ранку, автомобіль із знаками служби таксі Uber, водій якого не впорався з керуванням, наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли від отриманих травм", - зазначив посадовець.

Геращенко повідомив, що за попередніми даними, це стало результатом того, що водій у гонитві за заробітком - перепрацьовував за кермом і просто заснув.

"В Україні десятиліттями блокується прийняття Закону, який регулює роботу ринку послуг таксі. Закону, який у тому числі встановлював би норми часу роботи водія комерційного автотранспорту і жорстку заборону на переробку за кермом", - відзначив заступник міністра внутрішніх справ.

Він звернувся до народних депутатів ІХ скликання з пропозицією прийняти закон, який регулюватиме роботу ринку послуг таксі та ввести жорсткий контроль за часом роботи водіїв як таксі, так і автобусів, так і вантажного і спеціального автотранспорту.

"Інакше на місці двох загиблих сьогодні вранці може бути будь-хто інший - ваша близька або рідна людина", - підсумував Геращенко.

Нагадаємо, що вчора у столиці на вулиці Березняківській сміттєвоз здійснив наїзд на пішохода, який внаслідок цього загинув.

Також у Києві сталася ДТП за участю судді та неповнолітнього мотоцикліста.

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