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Внаслідок наїзду сміттєвоза в Києві загинув пішохід

Внаслідок наїзду сміттєвоза в Києві загинув пішохід

Київ • УНН

 • 17137 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. На вулиці Березняківській у столиці сміттєвоз здійснив наїзд на пішохода, який внаслідок цього загинув. Про це УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.

“Правоохоронці попередньо встановили, що водій керуючи вантажним автомобілем здійснив наїзд на пішохода, який переходив вулицю в невстановленому місці. Внаслідок наїзду потерпілий отримав травми несумісні з життям”, - заявили правоохоронці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами”) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці спілкуються з водієм сміттєвоза та проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.

Нагадаємо, що днями в Києві сталася ДТП за участю судді та неповнолітнього мотоцикліста.

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