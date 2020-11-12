Внаслідок наїзду сміттєвоза в Києві загинув пішохід

“Правоохоронці попередньо встановили, що водій керуючи вантажним автомобілем здійснив наїзд на пішохода, який переходив вулицю в невстановленому місці. Внаслідок наїзду потерпілий отримав травми несумісні з життям”, - заявили правоохоронці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами”) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці спілкуються з водієм сміттєвоза та проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.

Нагадаємо, що днями в Києві сталася ДТП за участю судді та неповнолітнього мотоцикліста.