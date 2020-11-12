Внаслідок наїзду сміттєвоза в Києві загинув пішохід
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. На вулиці Березняківській у столиці сміттєвоз здійснив наїзд на пішохода, який внаслідок цього загинув. Про це УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.
“Правоохоронці попередньо встановили, що водій керуючи вантажним автомобілем здійснив наїзд на пішохода, який переходив вулицю в невстановленому місці. Внаслідок наїзду потерпілий отримав травми несумісні з життям”, - заявили правоохоронці.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами”) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Наразі правоохоронці спілкуються з водієм сміттєвоза та проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.
Нагадаємо, що днями в Києві сталася ДТП за участю судді та неповнолітнього мотоцикліста.