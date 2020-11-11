У Києві сталася ДТП за участю судді та неповнолітнього мотоцикліста

"Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю судді та неповнолітнього громадянина", - йдеться у повідомленні.

У ДБР повідомили, що ввечері 9 листопада біля в’їзду на територію однієї із автомобільних заправок по Бульвару Дружби Народів сталося зіткнення автомобіля марки Mersedes-Benz GLE 450 під керуванням судді одного з районів міста Києва та мотоцикла марки Kawasaki Ninja ZX-6R під керуванням неповнолітнього, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження.

Зазначається, що досудове розслідування розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Відкрито провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, що у Дніпрі в ніч на середу, 11 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 5 автомобілів, внаслідок якої загинула одна людина, ще двоє отримали травми. Наразі водія-винуватця затримали.