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Нічна ДТП з п'ятьма автівками у Дніпрі: водія-винуватця затримали

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Дніпрі затримали водія, який підозрюється у тому, що вночі став винуватцем ДТП за участю п’яти автомобілів, у результаті якої одна людина загинула, а ще двоє отримали травми. Про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровщини, передає УНН.

“Водія, який у Дніпрі спричинив ДТП за участі п’яти автомобілів, затримано. Сьогодні йому буде вручено повідомлення про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами")”, - зазначили правоохоронці.

Варто зазначити, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 11 листопада, близько 1:20 на проспекті Слобожанському у Дніпрі.

Попередньо встановлено, що 21-річний водій автомобіля Infiniti Q60, рухаючись на забороняючий сигнал світлофора, на перехресті зіткнувся з автомобілем Honda. Від удару під час некерованого руху відбулося зіткнення ще з трьома автомобілями, які стояли на перехресті на червоний сигнал світлофору.

Зазначимо, що внаслідок автомобільної аварії на місці події загинула 32-річна пасажирка автомобіля Honda, а 34-річного водія цього транспортного засобу доставлено до лікарні у тяжкому стані. Другому постраждалому була надана медична допомога, після якої госпіталізація не знадобилася.

Нагадаємо, у Харкові водій мікроавтобуса збив школяра на пішохідному переході, дитину доставили до лікарні з травмою ноги.

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