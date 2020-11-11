Нічна ДТП з п'ятьма автівками у Дніпрі: водія-винуватця затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Дніпрі затримали водія, який підозрюється у тому, що вночі став винуватцем ДТП за участю п’яти автомобілів, у результаті якої одна людина загинула, а ще двоє отримали травми. Про це повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровщини, передає УНН.
“Водія, який у Дніпрі спричинив ДТП за участі п’яти автомобілів, затримано. Сьогодні йому буде вручено повідомлення про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами")”, - зазначили правоохоронці.
Варто зазначити, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 11 листопада, близько 1:20 на проспекті Слобожанському у Дніпрі.
Попередньо встановлено, що 21-річний водій автомобіля Infiniti Q60, рухаючись на забороняючий сигнал світлофора, на перехресті зіткнувся з автомобілем Honda. Від удару під час некерованого руху відбулося зіткнення ще з трьома автомобілями, які стояли на перехресті на червоний сигнал світлофору.
Зазначимо, що внаслідок автомобільної аварії на місці події загинула 32-річна пасажирка автомобіля Honda, а 34-річного водія цього транспортного засобу доставлено до лікарні у тяжкому стані. Другому постраждалому була надана медична допомога, після якої госпіталізація не знадобилася.
Нагадаємо, у Харкові водій мікроавтобуса збив школяра на пішохідному переході, дитину доставили до лікарні з травмою ноги.