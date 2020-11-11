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Ночное ДТП с пятью автомобилями в Днепре: водителя-виновника задержали

Ночное ДТП с пятью автомобилями в Днепре: водителя-виновника задержали

Киев  •  УНН

 • 13617 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Днепре задержали водителя, который подозревается в том, что ночью стал виновником ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого один человек погиб, а еще двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области, передает УНН.

"Водитель, который в Днепре спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей, задержан. Сегодня ему будет вручено уведомление о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами")", - отметили правоохранители.

Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 11 ноября, около 1:20 на проспекте Слобожанском в Днепре.

Предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля Infiniti Q60, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, на перекрестке столкнулся с автомобилем Honda. От удара во время неуправляемого движения произошло столкновение еще с тремя автомобилями, которые стояли на перекрестке на красный сигнал светофора.

Отметим, что в результате автомобильной аварии на месте происшествия погибла 32-летняя пассажирка автомобиля Honda, а 34-летнего водителя этого транспортного средства доставили в больницу в тяжелом состоянии. Второму пострадавшему была оказана медицинская помощь, после которой госпитализация не понадобилась.

Напомним, в Харькове водитель микроавтобуса сбил школьника на пешеходном переходе, ребенка доставили в больницу с травмой ноги.

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