Ночное ДТП с пятью автомобилями в Днепре: водителя-виновника задержали

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Днепре задержали водителя, который подозревается в том, что ночью стал виновником ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого один человек погиб, а еще двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области, передает УНН.