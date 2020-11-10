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У Харкові мікроавтобус збив школяра на пішохідному переході

У Харкові мікроавтобус збив школяра на пішохідному переході

Київ • УНН

 • 14833 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Харкові водій мікроавтобуса збив школяра на пішохідному переході, дитину доставили до лікарні з травмою ноги. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

"Поліція встановлює обставини травмування дитини в Слобідському районі Харкова. Дев’ятирічного хлопчика з травмою ноги доставили до лікарні. Подія сталася 10 листопада близько 14:30 по в’їзду Тарасівському. Попередньо встановлено, що 64-річний водій мікроавтобуса "ГАЗ 322132-206" збив школяра неподалік пішохідного переходу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація зареєстрована в Слобідському відділі поліції. Наразі всі обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, до Кропивницького районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з населених пунктів автомобіль скоїв наїзд на дівчинку, після чого водій утік.

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