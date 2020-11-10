П'яний водій збив дитину неподалік Кропивницького: дівчинка загинула

Відзначимо, що ДТП сталась учора, 9 листопада, близько 16:30.

Від отриманих травм 11-річна дитина загинула на місці пригоди.

Поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника, ним виявився 44-річний місцевий житель. Водій керував автомобілем, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

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Громадянина затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.