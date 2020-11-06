У Харкові сталася ДТП із п'ятьма постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Московському районі Харкова сталася ДТП з п’ятьма постраждалими. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області, передає УНН.
“Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Гвардійців Широнінців надійшло до поліції 6 листопада о 12:35. Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобіля Honda Civic, який рухався по головній дорозі, з Suzuki Grand Vitara, який виїжджав з придомової території. Від удару транспортний засіб Honda Civic відкинуло у будівлю зупинки громадського транспорту. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 28-річний водій і четверо пасажирів автомобіля Honda Civic”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі постраждалі доставлені до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. 79-річний водій Suzuki Grand Vitara від госпіталізації відмовився.
Додамо, що наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (“порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”). Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Нагадаємо, що в Харкові нетверезий водій автівкою врізався у трамвай.