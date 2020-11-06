В Харькове произошло ДТП с пятью пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Московском районе Харькова произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.
"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Гвардейцев Широнинцев поступило в полицию 6 ноября в 12:35. Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля Honda Civic, который двигался по главной дороге, с Suzuki Grand Vitara, который выезжал с придомовой территории. От удара транспортное средство Honda Civic отбросило в здание остановки общественного транспорта. В результате ДТП телесные повреждения получили 28-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля Honda Civic", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. 79-летний водитель Suzuki Grand Vitara от госпитализации отказался.
Добавим, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Напомним, что в Харькове нетрезвый водитель на автомобиле врезался в трамвай .