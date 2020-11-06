В Харькове произошло ДТП с пятью пострадавшими

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 21530 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 47682 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 106255 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85862 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112360 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90350 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97994 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102678 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101433 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101289 просмотра

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В Харькове произошло ДТП с пятью пострадавшими

В Харькове произошло ДТП с пятью пострадавшими

Киев  •  УНН

 • 23045 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Московском районе Харькова произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Гвардейцев Широнинцев поступило в полицию 6 ноября в 12:35. Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля Honda Civic, который двигался по главной дороге, с Suzuki Grand Vitara, который выезжал с придомовой территории. От удара транспортное средство Honda Civic отбросило в здание остановки общественного транспорта. В результате ДТП телесные повреждения получили 28-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля Honda Civic", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. 79-летний водитель Suzuki Grand Vitara от госпитализации отказался.

Добавим, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, что в Харькове нетрезвый водитель на автомобиле врезался в трамвай .

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