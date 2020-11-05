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У Харкові нетверезий водій автівкою врізався у трамвай

У Харкові нетверезий водій автівкою врізався у трамвай

Київ • УНН

 • 18092 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Харкові нетверезий водій вчинив подвійне ДТП, зокрема, зіштовхнувся з трамваєм. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

“Водій автомобіля Toyota Tundra не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем “ВАЗ-21093”. Після чого правопорушник виїхав на смугу зустрічного руху та зіштовхнувся з трамваєм. Внаслідок ДТП водій автомобіля Toyota Tundra отримав тілесні ушкодження”, - зазначили у поліції, уточнивши, що аварія сталася на вулиці Полтавський Шлях напередодні ввечері.

Зазначається, що водія автівки доставили до лікарні невідкладної медичної допомоги.

"Чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження освідування відмовився", - додали у поліції.

Співробітники патрульної поліції склали стосовно порушника протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Інформація про подію зареєстрована в Холодногірському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Львові трамвай збив жінку, яка переходила дорогу з дитиною.

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