У Харкові нетверезий водій автівкою врізався у трамвай
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Харкові нетверезий водій вчинив подвійне ДТП, зокрема, зіштовхнувся з трамваєм. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
“Водій автомобіля Toyota Tundra не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем “ВАЗ-21093”. Після чого правопорушник виїхав на смугу зустрічного руху та зіштовхнувся з трамваєм. Внаслідок ДТП водій автомобіля Toyota Tundra отримав тілесні ушкодження”, - зазначили у поліції, уточнивши, що аварія сталася на вулиці Полтавський Шлях напередодні ввечері.
Зазначається, що водія автівки доставили до лікарні невідкладної медичної допомоги.
"Чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження освідування відмовився", - додали у поліції.
Співробітники патрульної поліції склали стосовно порушника протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Інформація про подію зареєстрована в Холодногірському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, у Львові трамвай збив жінку, яка переходила дорогу з дитиною.