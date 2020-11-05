В Харькове нетрезвый водитель на автомобиле врезался в трамвай
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Харькове нетрезвый водитель совершил двойное ДТП, в частности, столкнулся с трамваем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службe полиции Харьковской области.
"Водитель автомобиля Toyota Tundra не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21093 ". После чего правонарушитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с трамваем. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Tundra получил телесные повреждения", - отметили в полиции, уточнив, что авария произошла на улице Полтавский Шлях накануне вечером.
Отмечается, что водителя автомобиля доставили в больницу неотложной медицинской помощи.
"Мужчина имел признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался", - добавили в полиции.
Сотрудники патрульной полиции составили в отношении нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Информация о происшествии зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, во Львове трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком.