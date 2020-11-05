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В Харькове нетрезвый водитель на автомобиле врезался в трамвай

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Харькове нетрезвый водитель совершил двойное ДТП, в частности, столкнулся с трамваем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службe полиции Харьковской области.

"Водитель автомобиля Toyota Tundra не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21093 ". После чего правонарушитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с трамваем. В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Tundra получил телесные повреждения", - отметили в полиции, уточнив, что авария произошла на улице Полтавский Шлях накануне вечером.

Отмечается, что водителя автомобиля доставили в больницу неотложной медицинской помощи.

"Мужчина имел признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался", - добавили в полиции.

Сотрудники патрульной полиции составили в отношении нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Информация о происшествии зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, во Львове трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком.

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