У Львові трамвай збив жінку, яка переходила дорогу з дитиною

"Водій трамвайного маршруту № 8 (1167/68), прямував відповідно до графіку у трамвайне депо, після завершення робочої зміни. У цей час 29-річна жінка з малолітньою дитиною намагалась перейти дорогу. На жаль, пішохід травмувалась, не зорієнтувавшись своєчасно у ситуації на дорозі", - пише видання.

На місце події оперативно прибула карета швидкої допомоги та екіпаж патрульної поліції. За попередньою інформацією потерпілу госпіталізовано до лікарні, загрози життю та здоров’ю немає. Обставини події з’ясовуються, тривають слідчі дії.

Загрози життю та здоров’ю жінки, яка травмувалась внаслідок ДТП, немає.

Нагадаємо, у Харкові трамвай смертельно травмував пішохода.