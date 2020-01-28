У Харкові трамвай смертельно травмував пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Харкові трамвай скоїв наїзд на пішохода, внаслідок чого останній помер. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
“27 січня о 17:50 біля будинку на проспекті Тракторобудівників трамвай № 23 скоїв наїзд на невстановленого пішохода, якому на вигляд 40-50 років. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та патрульна поліція”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув.
Додається, що інформація внесена до Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Слідчим вирішується питання щодо кваліфікації даного факту за Кримінальним кодексом України. Всі обставини події та особа загиблого встановлюються.
Нагадаємо, у Миколаєві чоловік потрапив під трамвай.